У США почали тестувати незвичайний вид біопалива для літаків

Компанія Delta Air Lines у США замовила дослідження щодо можливості заправляння літаків біопаливом із лісової підстилки.

Для проведення аналізу перевізник виділив експертам з Northwest Advanced Bio-fuels $2 млн, повідомляє Flightglobal. За підсумками досліджень в кінці 2020 року може бути ухвалене рішення про будівництво заводу зі створення екологічного палива.

Заправка літака компанії Delta Air Lines freightwaves.com

Надалі вченим із Northwest Advanced Bio-fuels належить з'ясувати, чи придатна лісова підстилка для переробки на біопаливо, і як її видалення вплине на екологію. Сама по собі вона є шаром органічних залишків різного походження на поверхні ґрунту в лісах. Цей шар утворюється з опалого листя, гілок і стовбурів дерев та мертвих комах, і сягає товщини у 20 сантиметрів.

Аналітики компанії Delta Air Lines впевнені в ефективності біопалива такого виду і очікують, що воно забезпечить до 10% щорічної потреби перевізника у пальному.

Варто відзначити, що перевізник вже використовує екологічне паливо для заправки своїх літаків. У 2019 компанія уклала угоду про щорічне придбання біопалива з кукурудзи в обсязі 37,9 млн літрів.

Екологічне паливо створюватимуть на багатофункціональному підприємстві в кілька етапів. На першому етапі з продуктів, що залишилися після переробляння кукурудзи, вилучатиметься цукор. З нього буде вироблене біопаливо, білковий залишок піде на корм худобі, а гній перероблять на біогаз і добрива.

У Delta Air Lines впевнені, що завдяки біопаливу зможуть знизити кількість шкідливих викидів на 50% до 2050 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Seat вклала кошти в європейський проєкт Life Landfill, який передбачає виробництво біометану з відходів і гною.

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