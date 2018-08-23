"Банкетний варіант": у мережі підловили "двійника" Путіна

Користувачі мережі помітили, що раніше президент Росії Володимир Путін вільно володів німецькою мовою, проте на весіллі глави МЗС Австрії ці знання кудись зникли.

"Звернув увагу, що "Путін" зовсім забув німецьку мову. А раніше на ній шпарив вільно. Лінгвісти, таке буває?" - написав у Twitter Pavel Pryanikov.

І отримав відповідь: "Такого не буває. Якщо людина системно (а не на слух) вивчала іноземну мову, активно використовувала її у професійній діяльності та жила у країні, де нею говорять, він все-одно - хай не дуже побіжно - але зможе сказати кілька простих фраз".

При цьому користувачі заявили, що на весіллі побував "банкетний варіант" Путіна. І тут же обурилися: "Що? Не можна його навчити?".

Звернув увагу, що "Путін" зовсім забув німецьку мову. А раніше на ньому шпарить вільно. Лінгвісти, таке буває? - Pavel Pryanikov (@netovetz) 21 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів соціальних мереж спантеличили знімки з президентом Росії Володимиром Путіним, зроблені з різницею в один місяць.