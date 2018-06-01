"Людям на голови": дніпрян налякали падінням бетонних куль. Відео

У Дніпрі на будинку на проспекті Дмитра Яворницького, 88 знаходяться старі бетонні кулі, які можуть травмувати перехожих.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "ОТВ Днепр".

"Кожного дня на дніпрян чатує небезпека. На проспекті Дмитра Яворницького, 88 стоїть красивий будинок, закутаний плющем. Але краса може бути оманлива. На будівлі знаходяться бетонні кулі, які вже потріскалися від старості і кожного дня можуть впасти людям на голову", – зазначають журналісти.

У міській раді пообіцяли, що в наступному році Департамент житлово-комунального господарства відреставрує фасади будівлі.

Як повідомляв CityOboz, в мережі показали занедбаний будинок інституту ЦІМЕЖ, який працював на острові Хортиця до 2007 року.