У Кривому Розі відкрили пам'ятник останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Калнишевському.

Подію приурочили до святкування Дня міста 27 травня, повідомляє Перший міський .

Пам'ятник з'явився в центрі на однойменній вулиці Петра Калнишевського. На відкриття монумента прийшло близько 300 осіб. Біля самого пам'ятника облаштували невеликий сквер: поклали плитку і поставили кілька крамничок, а також постелили газон. Автором пам'ятника став криворізький скульптор Володимир Токар.

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Петро Калнишевський - останній кошовий отаман Запорізької Січі. Він прожив 113 років. Саме цього отамана називають одним із засновників поштової станції "Кривий Ріг", яка надалі переросла в поселення, а потім у великій індустріальний центр. У 2008 році Українська православна церква зарахувала Петра Калнишевського до лику святих.

Як повідомляв CityOboz, в Харківській області виставили на продаж пам'ятник Леніну вагою близько півтори тонни.