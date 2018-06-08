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Тапчани в сторону: в Одесі пройде пляжний флешмоб

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В Одесі 9 червня пройде флешмоб на захист прав на відвідування міських пляжів.

Як йдеться на сторінці заходу в Facebook, в цій акції немає організаторів як немає і політичної складової.

"Ми різні, але нас об'єднує одне: ми одесити, і ніхто не має права позбавити нас нашого моря!" - йдеться в повідомленні.

Флешмоб відбудеться на 3-х різних пляжах: "Ікра" (13 станція), 10-я станція, і "Балі" (Ланжерон). Старт - о 11:00.

Пляж "Балі"

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Суть акції: приходьте на пляж як ні в чому не бувало і займаєте самі "ласі" ділянки, відсуваючи в сторони нікому не потрібні тапчани, стелите підстилки і насолоджуєтеся одеським сонцем.

10-я станція

Пляж "Ікра"

Адміністраторам пояснюєте закони України, згідно з якими орендар не може перешкоджати знаходженню громадян на території пляжу (якщо громадяни самі захочуть/попросять шезлонг).

Як повідомляв CityOboz, в Одесі відкриють епатажний пляж.

Тема
Odesa.City
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