Топчаны в сторону: в Одессе пройдет пляжный флешмоб

В Одессе 9 июня пройдет флешмоб в защиту прав на посещение городских пляжей.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, в этой акции нет организаторов как нет и политической составляющей.

"Мы разные, но нас объединяет одно: мы одесситы, и никто не вправе лишить нас нашего моря!" - говорится в сообщении.

Флешмоб состоится на трех разных пляжах: "Икра" (13 станция), 10-я станция, и "Бали" (Ланжерон). Старт - в 11:00.

Пляж "Бали"

Суть акции: приходите на пляж как ни в чем не бывало и занимаете самые "лакомые" участки, отодвигая в стороны никому не нужные топчаны, стелите подстилки и наслаждаетесь одесским солнцем.

10-я станция

Пляж "Икра"

Администраторам объясняете законы Украины, согласно которым арендатор не может препятствовать нахождению граждан на территории пляжа (если граждане сами захотят/попросят шезлонг).

Как сообщал CityOboz, в Одессе откроют эпатажный пляж.