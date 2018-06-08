Топчаны в сторону: в Одессе пройдет пляжный флешмоб

В Одессе 9 июня пройдет флешмоб в защиту прав на посещение городских пляжей.
Как говорится на странице мероприятия в Facebook, в этой акции нет организаторов как нет и политической составляющей.
"Мы разные, но нас объединяет одно: мы одесситы, и никто не вправе лишить нас нашего моря!" - говорится в сообщении.
Флешмоб состоится на трех разных пляжах: "Икра" (13 станция), 10-я станция, и "Бали" (Ланжерон). Старт - в 11:00.
Пляж "Бали"
Суть акции: приходите на пляж как ни в чем не бывало и занимаете самые "лакомые" участки, отодвигая в стороны никому не нужные топчаны, стелите подстилки и наслаждаетесь одесским солнцем.
10-я станция
Пляж "Икра"
Администраторам объясняете законы Украины, согласно которым арендатор не может препятствовать нахождению граждан на территории пляжа (если граждане сами захотят/попросят шезлонг).
Как сообщал CityOboz, в Одессе откроют эпатажный пляж.