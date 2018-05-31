"Буквально розвалився": Одеса втратила унікальний пам'ятник архітектури

В Одесі кілька днів тому зруйнували унікальну зупинку 20-го трамваю.

Місцеві жителі підозрюють, що зробити це могли мисливці за будматеріалом, пише 048.ua.

"Бельгійська зупинка "Хаджибейський провулок" буквально розвалилася - стіни зруйнувалися і проломилось перекриття", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що саме такими будували перші трамвайні зупинки в Одесі бельгійські акціонери одеського трамвая в кінці XIX століття.

Новини У Києві біля будинку Сікорського зруйнувалася стіна

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Як повідомляв CityOboz, раніше в Одесі зіпсували історичну будівлю заради пандуса.