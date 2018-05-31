"Буквально розвалився": Одеса втратила унікальний пам'ятник архітектури

В Одесі кілька днів тому зруйнували унікальну зупинку 20-го трамваю.
Місцеві жителі підозрюють, що зробити це могли мисливці за будматеріалом, пише 048.ua.
"Бельгійська зупинка "Хаджибейський провулок" буквально розвалилася - стіни зруйнувалися і проломилось перекриття", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що саме такими будували перші трамвайні зупинки в Одесі бельгійські акціонери одеського трамвая в кінці XIX століття.
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
Як повідомляв CityOboz, раніше в Одесі зіпсували історичну будівлю заради пандуса.