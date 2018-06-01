"Декорація до фільмів жахів": як виглядає занедбаний інститут на Хортиці

У мережі показали занедбаний будинок Центрального інституту механізації та електрифікації тваринництва (ЦІМЕТ), який працював на острові Хортиця до 2007 року.

Знімки колись великої установи з величезним комплексом будівель на своїй сторінці в Facebook опублікувала київська журналістка Марина Вогель.

"Ще в 2007-му тут працював великий інститут ЦІМЕТ. Йому і належав цілий комплекс тут. Але потім щось пішло не так, інститут припинив роботу, все тут закинули і розграбували. Причому ще на фото 2016 року все було не так сумно, як зараз. Тепер це більше схоже на декорацію до фільмів жахів. Далеко нам до Європи, де борються за кожну будівлю, просто не доводячи до такого стану. Сумно це все", - написала вона.

.facebook.com / maryn.vogel

facebook.com/maryn.vogel

.facebook.com / maryn.vogel

.facebook.com / maryn.vogel

.facebook.com / maryn.vogel

Як повідомляв CityOboz, в Одесі зруйнували унікальну зупинку 20-го трамвая, побудовану в XIX столітті.