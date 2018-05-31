"Голгофа" на Львівщині: журналісти вразили однією з найдавніших святинь України

Поряд зі Львовом є маловідоме, але цікаве село Страдч із однією з найстаріших святинь України. Там розташована церква Успіння пресвятої Богородиці зі старовинними печерами, де, подейкують, бачили саму Діву Марію.

За переказами, монастир тут був створений у XI столітті ченцями-вихідцями із Києва, пише ТСН.

В одній з легенд розповідається, що у цих печерах переховувались люди під час монголо-татарської навали. Але одного разу їх помітили загарбники й, розпаливши багаття, спалили усіх. Згодом ченці монастиря та люди, які вижили, почали молитися про спасіння душ загиблих і їм, ніби, явилась Божа матір. Ця історія довгий час передавалась із уст в уста, а в XV столітті, на згадку про трагічні події, було засновано Страдчанську печерську лавру.

Паломники та просто мандрівники навіть нині розповідають про особливу атмосферу, яка панує у печерах.

Святість Страдчанської гори та храмів підтвердив навіть Папа Римський Пій XI. Він надав храму Успіння Пресвятої Богородиці повний відпуст на кожний день у році за умови доброї сповіді, відбутої літургії та Пресвятої Євхаристії у Страдецькому храмі. Крім цього, Пій XI дозволив створення на горі Хресної дороги з Єрусалимськими відпусками.

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Тобто, тут відтворено символічний шлях, який Ісус Христос пройшов до Розп’яття на Голгофі. Тут він фактично за духовним значенням прирівняний до Єрусалимського шляху.

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