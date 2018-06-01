"Декорация к фильмам ужасов": как выглядит заброшенный институт на Хортице

В сети показали заброшенное здание Центрального института механизации и электрификации животноводства (ЦИМЭЖ), который работал на острове Хортица до 2007 года.

Снимки когда-то крупного учреждения с огромным комплексом построек на своей странице в Facebook опубликовала киевская журналистка Марина Вогель.

"Еще в 2007-м здесь работал крупный институт ЦИМЭЖ. Ему и принадлежал целый комплекс здесь. Но потом что-то пошло не так, институт прекратил работу, все здесь забросили и разграбили. Причем еще на фото 2016 года все было не так печально, как сейчас. Теперь это больше похоже на декорацию к фильмам ужасов. Далеко нам до Европы, где борются за каждое здание, просто не доводя до такого состояния. Грустно это все", – написала она.

.facebook.com/maryn.vogel

facebook.com/maryn.vogel

.facebook.com/maryn.vogel

.facebook.com/maryn.vogel

.facebook.com/maryn.vogel

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