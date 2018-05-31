Начну издалека. Александр Дюма-отец прослыл не только великим писателем, но и великим кулинаром. Он любил готовить и, в не меньшей степени, есть. Уж поверьте, он умел это делать.

Ключевые персонажи его книг унаследовали эти черты — они ели, закусывали, пробовали и наслаждались. А больше всех это делал граф Монте-Кристо. Дюма развивал свое кулинарное чутье в путешествиях, беглый Монте-Кристо — тоже. Он пробовал пасту исключительно в Неаполе, пилав — в Константинополе, за карри отправился в Индию, в Китае ел традиционный суп из ласточкиных гнезд.

Почти 200 лет назад Дюма рассказал нам о том, что еду лучше всего есть там, где ее придумали. Уверяю вас, сейчас ничего не изменилось. Паэлья — в Испании, биф “Веллингтон” — в Англии, рататуй — во Франции, а фаршированная рыба — только в Одессе, городе, где еда возведена в ранг религиозного культа.

Как и у любого культа, у одесской кухни есть свои нерушимые правила. Да что там правила! Настоящие заповеди. Потрудитесь освоить их перед приездом в Одессу.

Заповедь первая

За одесской едой поезжайте в Одессу. Да, я слышал много о ресторанах одесской кухни в самых разных уголках мира, но сам бы туда не пошел.

Заповедь вторая

Наслаждайтесь тюлькой. Заедайте ее "бородинским", пробуйте с молодой картошкой, требуйте пожарить из нее битки.

Заповедь третья

Когда вы в Одессе, не желайте другой кухни, кроме одесской.

Заповедь четвертая

Не говорите "баклажаны". Говорите "синие". Да-да, именно так. Словосочетание "синие белого цвета" не должно вызывать у вас недоумение.

Заповедь пятая

Микадо. Запомните это слово. "Ми-ка-до". Кончик языка делает два шажка по нёбу, чтобы на последнем слоге толкнуться о зубы. По моему скромному мнению, ради микадо в Одессу можно даже переехать. Ведь это, без малого, самый вкусный в мире помидор.

Заповедь шестая

Не говорите, что есть брынза лучше одесской. К тому же, это неправда. Соленая, пресная, острая, молодая и выдержанная — шарики брынзы на одесских рынках до сих пор остаются для меня идеальным примером подачи блюда.

Заповедь седьмая

Никогда не забывайте, что форшмак — кумир одесситов. Не оспаривайте этот факт. Любите форшмак. Это модно. Это практически хумус из селедки.

Заповедь восьмая

Полюбите рыбу. Полюбите ее как первое мороженое в детстве, как именинный торт, как чужую женщину. В конце концов, полюбите ее так же сильно, как мясо! А уж Одесса покажет вам, что такое зажаренная корочка камбалы, хруст бычков и филе дунайской селедки на черном хлебе.

Заповедь девятая

Почитайте одесских поваров, но помните, что ни один бренд-шеф не сможет приготовить форшмак вкуснее, чем одесская бабушка. Многие пытались, но все с треском провалились.

Заповедь десятая

Если вдруг вы захотели готовить икру из синих у себя дома, помните, что единственного правильного рецепта не существует. Сколько вариантов готовки вы знаете, столько раз вы — одессит.