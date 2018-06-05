Афіша кіно: 10 фільмів червня, які варто подивитися

Нові пригоди у "Світі Юрського періоду", пес-поліцейський під прикриттям на конкурсі краси, пограбування століття у фільмі "Вісім подруг Оушена", моторошні сімейні таємниці, втеча з кібертюрьми і ще багато цікавого — CityOboz зібрав кращі прем'єри червня на будь-який смак і жанр.

Світ Юрського періоду 2 / Jurassic World: Fallen Kingdom

Жанр: бойовик, фантастика

У прокаті з 7 червня

Режисер - Хуан Антоніо Байона

Дія фільму відбуваються через чотири роки після того, як зруйнувався величезний Парк Юрського періоду. Динозаври вільно бродять островом Нублар. Але вулкан, що раптово прокинувся, загрожує знищити все живе, порушуючи спокійне існування рептилій. Колишній менеджер парку розваг Клер хоче врятувати динозаврів. До місії вона залучає інвесторів і дресирувальника динозаврів Оуена. Хлопець погоджується допомогти, бо хоче знайти Блю - свого головного раптора, який загубився десь у нетрях острова.

Ситуація на острові катастрофічна, і попереду на Клер і Оуена чекає багато випробувань. Чи вийде у них врятувати всіх динозаврів?

Поліцейський пес / Show Dogs

Жанр: комедія

У прокаті з 7 червня

Режисер - Раджа Госнелл

Головний герой фільму - ротвейлер-детектив Макс, який розмовляє без зупинки і обожнює музику в стилі реп. Пес служить в поліції і разом зі своїм напарником-людиною Френком розслідує заплутану справу про викрадення рідкісних тварин. Щоб вивести негідників на чисту воду, Максу потрібно вирушити до Лас-Вегасу і під прикриттям стати учасником елітної виставки собак.

План втечі 2/ Escape Plan 2: Hades

Жанр: бойовик, трилер

У прокаті з 14 червня

Режисер - Стівен С. Міллер

Рей Бреслін керує групою фахівців з безпеки, здатних здійснити втечу з абсолютно будь-якої в'язниці у світі. Після того, як його довіреного оперативника Шу Рена забирають у найскладнішу в'язницю в історії, яка може змінювати свою форму, Бреслін вирішує допомогти Шу втекти звідти.

Готель "Артеміда" / Hotel Artemis

Жанр: трилер

У прокаті з 14 червня

Режисер - Дрю Пірс

У центрі сюжету - найближче майбутнє, де панує сваволя і беззаконня. Події розгортаються в Лос-Анджелесі у 2028 році. Готель "Артеміда" - це секретний госпіталь для зловмисників з особливими правилами. Тут гангстери можуть відпочити, перечекати облаву і залікувати рани, не лякаючись кожного шурхоту. За порядком строго стежить весь персонал на чолі з Медсестрою. Але чи зможуть стіни лікарні захистити постояльців від гніву безстрашного головоріза?

Суперсімейка 2 / The Incredibles 2

Жанр: бойовик, мультфільм, пригоди

У прокаті з 14 червня

Режисер - Бред Берд

Кінострічка "Суперсімейка 2" стала 20-м повнометражним мультфільмом студії Pixar. Сюжет розповідає про нові пригоди сім'ї супергероїв під прикриттям, яка намагається вести тихе життя у передмісті, але змушена знову рятувати світ.

Вісім подруг Оушена / Ocean's Eight

Жанр: кримінал

У прокаті з 21 червня

Режисер - Гері Росс

Сестра Денні Оушена - Деббі достроково виходить з в'язниці. Вона збирає команду для викрадення найдорожчого у світі кольє вартістю 150 мільйонів доларів просто з шиї підступної актриси Дафни Крюгер. План пограбування Деббі розробляла понад п'ять років. Сам злочин має відбутися під час щорічного балу в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.

Сікаріо 2 / Sicario 2: Soldado

Жанр: драма, екшн

У прокаті з 28 червня

Режисер - Стефано Солліма

У фільмі буде розкрито історію найзагадковішого і найпохмурішого персонажа - мексиканця Алехандро Гілліка. У хиткій співпраці з агентами ЦРУ він викриває "дірки" на кордоні США, що відкривають шлях для наркотрафіку, нелегалів і, як з'ясовується, для терористів.

Спадковість / Hereditary

Жанр: детектив, жахи

У прокаті з 7 червня

Режисер - Арі Астер

Коли Еллен, глава сімейства Грем, іде з життя, її рідні доньки починають розгадувати страшні секрети про свій рід. Чим більше вони відкривають, тим більше сил вони докладають, щоб перемогти зловісну долю, яку вони, схоже, успадкували.

Завзяті шахраї / The Con Is On

Жанр: комедія

У прокаті з 14 червня

Режисер - Джеймс Оклі

Подружня пара аферистів Пітер і Гаррієт Фокс, заборгувавши гроші великому гангстеру, тікають з Великобританії в Лос-Анджелес. Переслідувані мафією, втікачі планують крадіжку коштовностей, заручившись підтримкою екс-дружини Пітера та її нинішнього чоловіка.

Здичавіла / Wildling

Жанр: жахи, фентезі

У прокаті з 21 червня

Режисер - Фрідріх Боем

Головна героїня фільму - 16-річна Анна. Все своє дитинство дівчина провела в ізоляції. Вихователь залякував її страшним монстром, який живе зовні і їсть дітей. Але як тільки Анна дізнається, що все це дурниця і отримує свободу, навколо неї починають відбуватися жахливі події.

Приємного вам перегляду!

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