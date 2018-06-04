Вхід безкоштовний: в які музеї Києва сходити в червні

Київські музеї раз на місяць відкривають двері для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно. Долучитися до прекрасного і не витратити при цьому ні копійки можна в наступних установах культури:

4 червня

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7;

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9;

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", вул. Лаврська, 3.

5 червня

Музей Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;

Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;

Музей шістдесятників

Музей Шолом-Алейхема, вул. В. Васильківська, 5а.

6 червня

Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9 (до 14:00);

Київська картинна галерея

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);

Музей ім. Ханенка, вул. Терещенківська, 15/17.

7 червня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б /95.

12 червня

Музей-майстерня Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

21 червня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/ 95б/95.

24 червня

Літературно-меморіальний музей-квартира Тичини, вул. Терещенківська, 5;

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул.Рильського, 7;

Літературно-меморіальний будинок-музей Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;

Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6.

25 червня

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.

27 червня

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;

Національний музей літератури України

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.

Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24.

Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва випадково знайшли стародавню записку з минулого.