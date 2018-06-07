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У центрі Києва зберуться сотні джек-расселів

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У Києві 10 червня відбудеться другий щорічний парад собак породи джек-рассел і парсон-рассел-тер'єр.

Карнавальна хода під саундтреки з фільму "Маска" стартує о 12:00 від будівлі КМДА на вулиці Хрещатик, 36.

Маршрут: вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності - Європейська площа - вулиця Володимирська - вулиця Сагайдачного - Контрактова площа.

На Контрактовій площі пройде урочиста частина, де учасники та їх вихованці зможуть взяти участь в конкурсах і розіграшах призів.

Для тих, хто прийде на парад зі своїми вихованцями, радять вигуляти собачку перед парадом і одягнути їй поводок.

Коли: 10 червня, початок о 11:00

Де: вулиця Хрещатик

Вхід вільний

Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.

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