У центрі Києва зберуться сотні джек-расселів

У Києві 10 червня відбудеться другий щорічний парад собак породи джек-рассел і парсон-рассел-тер'єр.
Карнавальна хода під саундтреки з фільму "Маска" стартує о 12:00 від будівлі КМДА на вулиці Хрещатик, 36.
Маршрут: вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності - Європейська площа - вулиця Володимирська - вулиця Сагайдачного - Контрактова площа.
На Контрактовій площі пройде урочиста частина, де учасники та їх вихованці зможуть взяти участь в конкурсах і розіграшах призів.
Для тих, хто прийде на парад зі своїми вихованцями, радять вигуляти собачку перед парадом і одягнути їй поводок.
Коли: 10 червня, початок о 11:00
Де: вулиця Хрещатик
Вхід вільний
Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.