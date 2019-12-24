Зеленский требует снизить цены на бензин: на сколько упадет цена

Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о встрече президента Владимира Зеленского с крупными компаниями, которые ведут бензиновый бизнес в Украине.

"Я говорил с несколькими участниками этой встречи со стороны бизнеса, и такого тона, что нужно снижать цены и т.д., каких-то угроз или чего-то подобного, то такого не было. Был абсолютно нормальный диалог, когда глава государства поинтересовался, почему у нас, когда доллар рос, то цены на топливо росли, в когда доллар упал на 15% за год, то цены не упали. И сегодня утром мы увидели, что есть уже снижение цены на 50 копеек, на гривню, например. И приятно, что диалог с бизнесом есть, ведь бизнес уже не знает, кому жаловаться на свои проблемы. Мы же понимаем, что все эти ценовые перекосы, они возникают не просто так. В основе этого лежит то, что рынок деформирован. Речь идет о том, что в буквально каждой деревне, на каждой дороге, стоит по бочке газовой или дизельной. А это все теневой бизнес, который не платит налоги", - заявил Куюн.

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