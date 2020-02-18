Зеленский хочет уволить Рябошапку: Антон Поляков

Народный депутат Украины Антон Поляков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал собственные публикации в социальных сетях о том, что сейчас обсуждается отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"У меня есть инсайдерская информация, что у президента состоялся разговор с Рябошапкой после Мюнхенской конференции. И этот разговор касался его эффективности работы. Рябошапка после отставки Богдана потерял своего покровителя и уже в этом разговоре никак не мог удерживаться на плаву", - заявил Поляков .

По его словам, также под вопросом у президента сейчас находятся должности губернаторов некоторых областей.

"Это, например, Черниговская область. Там губернатор ставленник Богдана", - заявил Поляков.

Народный депутат сравнил Украину с Румынией, где генеральный прокурор за несколько месяцев добилась осуждения многих бывших топ-чиновников, включая сына президента.

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