Россия несет ответственность за террор в Крыму: Ахтем Чийгоз

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал встречу в нормандском формате, а также то, что именно 9 декабря День памяти жертв геноцида.

"Россия несет ответственность за все преступления, которые ассоциируются с Российской Империей, и с Советским Союзом. И ее методы никогда не менялись. Сегодня они подняли все свои старые методы и широко их применяют. Тот террор, который сегодня применяется, то он будет иметь последствия еще много лет, потому что это дети. это все одна задача: крымские татары не подчинились, поэтому они должны покинуть эту территорию. Россия не считает Крым местом, которое должен развиваться, она расценивает этот остров как угрозу всей Европе. Но мы твердо решили, что Крым без крымских пап г. больше не останется и вот за это мы ежедневно платим высокую цену человеческими жизнями", - заявил Чийгоз.

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