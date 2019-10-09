ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образе шейха

В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV:

Интересная коллаборация от Елки с группой Dilemma,

Потап заинтриговал в образе шейха,

Пикантное фото от модели Аллы Костромичевой,

а Седокова кардинально изменила цвет волос,

обо всем этом смотрите далее в "Звездном дайджесте" на ObozTV

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