ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образе шейха

ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образе шейха93 Читать материал на украинском
В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV:
Интересная коллаборация от Елки с группой Dilemma,
Потап заинтриговал в образе шейха,
Пикантное фото от модели Аллы Костромичевой,
а Седокова кардинально изменила цвет волос,
обо всем этом смотрите далее в "Звездном дайджесте" на ObozTV
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