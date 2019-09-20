Звездный дайджест: Светлана Лобода показала своих дочерей

В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV смотрите следующие новости:

• Лилия Подкопаева снова родила,

• Светлана Лобода показала своих двух дочерей,

• Джамала собирается во второй раз стать мамой,

• а голливудская звезда Микки Рурк пожелал, чтобы его похоронили в Украине

Обо всем этом смотрите в нашем "Звездном дайджесте"

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