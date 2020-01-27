Заявление Зеленского о войне на Донбассе: эксперт объяснил, что будет происходить дальше

Директор Международного центра противодействия российской пропаганде, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявление Зеленского, что война на Донбассе продолжается.

"Должен констатировать, что это не первая и не последняя гибель наших военных. Потому что война потому и война, что забирает жизни. Я надеюсь, что осознание президентом и верховным главнокомандующим того, что война продолжается, как раз было не внезапным, а результатом в том числе и общественного мнения, и его осознания – что с этим врагом договориться невозможно. И нужно от всех этих иллюзий избавиться, готовиться к длительному противостоянию. Потому что быстрых и простых решений в этой ситуации нет", - заявил Кочевенко.

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