Главная Новости
27 января • обновлено в 12:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Заявление Зеленского о войне на Донбассе: эксперт объяснил, что будет происходить дальше

123
Читать материал на украинском

Директор Международного центра противодействия российской пропаганде, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявление Зеленского, что война на Донбассе продолжается.

"Должен констатировать, что это не первая и не последняя гибель наших военных. Потому что война потому и война, что забирает жизни. Я надеюсь, что осознание президентом и верховным главнокомандующим того, что война продолжается, как раз было не внезапным, а результатом в том числе и общественного мнения, и его осознания – что с этим врагом договориться невозможно. И нужно от всех этих иллюзий избавиться, готовиться к длительному противостоянию. Потому что быстрых и простых решений в этой ситуации нет", - заявил Кочевенко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Юрий Кочевенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости