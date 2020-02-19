Дороги строить выгоднее, чем обеспечивать людей: Георгий Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал работу с переселенцами, которую государство проводит в Украине.

"Как бы ни прискорбно было говорить, но и прошлая, и нынешня власть с моей точки зрения слишком мало внимания посвящает решению проблем тех людей, которые переселились с востока или из Крыма. Наши власть имущие относятся к людям именно как к электорату. Я имел разговор с одним высокопоставленным чиновником, это был 2018 год. Я говорю - я понимаю, что это огромные средства, но давай стартовать хотя бы с миллиарда. Тогда этот человек мне ответил - представь себе, на миллиард ты обеспечишь, условно говоря, тысячу семей. А если я построю дорогу, про нее будут знать 20 тысяч семей. Мне с точки зрения политтехнологий выгодней строить дорогу, чем решать жилищные проблемы конкретного человека. К сожалению, такой подход сохраняется до сих пор", - заявил Тука

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