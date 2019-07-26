Задержание российского танкера: эксперт рассказал о возможных последствиях

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал реакцию Москвы на арест СБУ российского танкера.

Он предположил, что дело не зайдет дальше политических заявлений, ведь для чего-то большего, по мнению Жданова, нет никаких оснований. Эксперт отметил, что Украина, кроме того, имеет право на арест имущества РФ за невыполнение ею решения Международного трибунала по морскому праву. При этом, по его словам, Украина имеет право проводить такой арест за рубежом до тех пор, пока РФ не выполнит это решение. Таким образом, по мнению Жданова, Украина не нарушила никаких норм международного права.

Он также отметил, что ни в коем случае нельзя задерживать российских моряков для обмена на украинских пленных, ведь в подобной ситуации Украину обвинили бы в захвате заложников, а эта ситуация никак не приближает и не отдаляет возвращение украинских моряков домой, ведь это решение, по словам Жданова, зависит исключительно от одного человека - Владимира Путина.

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