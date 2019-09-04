Якість – інвестиції в найкращу технологію

Україна підхопила світовий тренд споживання негазованої води, яка відновлює організм людини - про це на виробництві у Моршині заявив директор компанії IDS borjomi Україна.

Чиста, якісна, природна мінеральна вода - вкрай необхідна для здорового організму: вона поліпшує травлення, виводить токсини і навіть допомагає зняти стрес та головний біль. Виробники води у курортному місті Моршин кажуть: аби зберегти властивості води, від джерела до пляшки, необхідно мінімізувати втручання людини. Бо те, що мінімально оброблено – потребує максимальної гігієни розливу!

Процес збору води з джерел, водопідготовка, розлив та мікробіологічні показники ретельно контролюються власною лабораторією заводу. Тут нагадують, що хімічний склад води завжди залишається стабільним, бо його забезпечує сама природа, а кваліфіковані спеціалісти лабораторії лише контролюють сталість проб води перед розливом у пляшку і після.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!