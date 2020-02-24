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24 февраля • обновлено в 16:03
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"Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с Украиной!" Тарас Тополя о Евровидении

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал свой скандальный пост о победителях национального отбора на Евровидение-2020 группы "Go-A".

"Я никого не обвинял, я высказал свою точку зрения: как это почувствовал и увидел именно я. Ну мне кажется, что этот номер – это такая "химера". Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты. Вот эта главная героиня похожа на Малефисенту, Катерина, плюс вся эта некромантско-мортальная история – это не мое. Мне это неприятно. Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с Украиной сегодня. Украинская энергия – она другая. Она, скорее, светлая, чистая. И она мощная, она не заунывная. А вот такие образы – они для меня и для большой части Украины не являются органичными", - заявил Тополя.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Персона
Тарас Тополя
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