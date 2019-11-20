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20 ноября • обновлено в 16:20
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По Украине ударит ветер и мороз: прогноз погоды на 21 ноября от ObozTV

1.2т
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В четверг почти по всей территории Украины ожидается сильный штормовой ветер, так что стоит быть осторожными.

ObozTV представляет прогноз погоды на 21 ноября.

На западе преимущественно пасмурная и сухая погода. Дневной максимум +12 градусов, ночью на термометрах +5 и местами кратковременные ливни.

В северных регионах небо затянет облаками. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью -3.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -6.

По Украине ударит ветер и мороз: прогноз погоды на 21 ноября от ObozTV

Юг и Крым – облачно и сухо. Днем термометры покажут +7, ночью +4 градуса.

В центральных областях день обещает быть пасмурным. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум -2.

В Киеве небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем и ночью +2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики Укргидрометцентра дали долгосрочный прогноз на зиму в 2020 году.

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