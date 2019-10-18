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18 октября • обновлено в 16:21
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"Бабье лето" задержится на выходные: прогноз погоды в Украине на 19 октября от ObozTV

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На выходных синоптическая ситуация в Украине практически не изменится – будет тепло и солнечно.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 19 октября.

На западе преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +22 градуса, ночью +9.

На севере облачно, но по прогнозу сухо. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +8.

На востоке переменная облачность, без капли осадков. Днем воздух прогреется до +19, ночью столбик термометра опустится до +9 градусов.

"Бабье лето" задержится на выходные: прогноз погоды в Украине на 19 октября от ObozTV

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха на протяжении дня +22 градуса, ночью +12.

В центральных областях чистое и безоблачное небо, никаких осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +9 градусов.

В Киеве в субботу будет пасмурно, без капли осадков. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +11.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился на ObozTV долгосрочным прогнозом и рассказал, когда в Украине придут первые морозы и настоящая зима.

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