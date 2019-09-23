24 сентября ожидаются дожди: прогноз погоды в Украине от ObozTV

По всей территории Украины будет преобладать пасмурная и дождливая погода, синоптики предупредили о холодных ночах.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 24 сентября.

На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Максимум дневной температуры +18 градусов, ночью на термометрах +10.

На севере в основном ожидается пасмурная и дождливая погода. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +8.

В восточных областях облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью столбик термометра опустится до +5.

На юге и в Крыму день обещает быть пасмурным, местами пройдет ливень. Температура воздуха в течение дня +22 градуса, ночью +12.

Центр – по всем областям прогнозируют дождь. Температура воздуха днем +18, ночью +7 градусов.

В Киеве вторник будет пасмурным и с умеренным дождем. Дневной максимум всего +14 градусов, ночной минимум +13.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV предупредил, что первый снег в Украине выпадет 12-17 ноября. Он также рассказал, когда начнется полноценная зима.

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