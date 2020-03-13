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13 марта • обновлено в 16:28
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Резкое похолодание и даже снег: прогноз погоды в Украине на 14 марта от ObozTV

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В субботу в Украине похолодает. Погода будет облачной, местами пройдут ливни. Возможен даже снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на 14 марта.

На западе пройдут дожди. Днем температура будет колебаться от +3 до +9, ночью термометры покажут +2... +7 градусов.

На севере также ожидаются дожди. Дневная температура от +2 до +8 градусов, ночная от +3 до +6.

В восточных регионах будет облачно, пройдут дожди. В Харькове возможен легкий снегопад. Температура воздуха днем до +2 в Харькове и до +16 на остальной территории. Ночью термометры покажут от +8 до +14 градусов.

Резкое похолодание и даже снег: прогноз погоды на 14 марта от ObozTV

На юге облачно. Ожидаемая дневная температура от +6 до +17 градусов, ночная – от +7 до +16.

В центральных областях пасмурно, также ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура днем от +2 до +8, ночью от +2 до +9 градусов.

Киеву обещают легкие ливни на протяжении суток. Днем температура воздуха +5... +7 градусов, ночью +2... +6.

Ранее OBOZREVATEL собрал различные прогнозы погоды на лето-2020 в Украине – синоптики предупреждают о ливнях и резких перепадах температур.

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