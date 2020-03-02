Погода в Украине резко изменится: прогноз на 3 марта от ObozTV

В ближайшие сутки в Украине резко потеплеет, местами до +13... +16 градусов. В отдельных регионах еще ожидаются кратковременные дожди, но в целом погода значительно улучшится.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 3 марта.

На западе предвидится пасмурная погода. Днем термометры покажут до +12, ночью до +2 градусов.

На севере преимущественно облачно. Дневной максимум до +9 градусов, ночью температура опустится до +2.

В восточной Украине небо затянет облаками, возможны осадки. Температура воздуха днем от +5 до +13 градусов, ночью от +1 до +10.

На юге облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Дневная температура от +9 до +16, ночная от +6 до +14 градусов.

В центральных областях также облачно, местами с прояснениями. В Полтаве ожидается легкий ливень. Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, ночью столбики термометров местами опустятся до +4.

Киеву 3 марта обещают облачную погоду. Дневной максимум +9, ночью температура воздуха до +6 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что из-за аномально теплой и бесснежной зимы Украине грозят серьезные проблемы с урожаем. Последняя надежда фермеров – на достаточное количество осадков в марте и апреле.

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