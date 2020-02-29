1 марта в Украине потеплеет: прогноз погоды от ObozTV

С приходом календарной весны по всей территории Украины потеплеет. В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных регионах пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 1 марта.

На западе облачно, в Луцке и Ивано-Франковске ожидается ливень. Температура до +5, ночью столбики термометров местами опустятся до -3 градусов.

На севере без осадков, преимущественно облачно. Дневной максимум до +5 градусов, ночной минимум до -2.

Восточным областям прогнозируют кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, только в Харькове без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +6 градусов, ночью до нуля.

На юге – солнечная весенняя погода, без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от 0 до +5 градусов.

В центральной Украине сухо, только в Полтаве возможны осадки. Температура воздуха днем от +1 до +6 градусов, ночью до -2.

В Киеве облачно с прояснениями. Дневной максимум до +5, ночью температура воздуха опустится до нуля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ждет украинцев в марте – первый месяц весны может запомниться подорожанием доллара, относительно низкими ценами на газ и ужесточением правил въезда на территорию России.

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