В Украине похолодает, но ненадолго: прогноз погоды на 28 февраля от ObozTV

В последние дни зимы в Украине слегка похолодает – в пятницу температура снизится на 2-3 градуса. Ожидается в основном пасмурная погода, с кратковременными дождями и мокрым снегом.

ObozTV представляет прогноз погоды на 28 февраля.

На западе облачно. Практически по всей территории – осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +7, ночью температура от +1 до +5 градусов.

В северных областях также облачно, в Сумах прогнозируют легкий снегопад. Дневной максимум до +4 градусов, ночью от -1 до +2.

На востоке пасмурно с осадками. Температура воздуха днем от +2 до +8, ночью от +4 до +10 градусов.

На юге днем будет сухо и ясно, а ночью возможен дождь. Температура воздуха днем от +4 до +9 градусов, ночью от +3 до +8.

В центральной Украине днем переменная облачность, температура воздуха от +1 до +5 градусов. Ночью всем регионам, кроме Винницы, обещают осадки, а термометры покажут от -1 до +3.

В Киеве 28 февраля будет облачно, но без осадков. Дневной максимум до +4, ночью температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в первой декаде весны в Украине сильных холодов не ожидается – по прогнозам, в начале марта установится теплая и солнечная погода, хотя в некоторых регионах пройдут дожди.

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