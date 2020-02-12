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12 февраля • обновлено в 16:11
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Украину накроет мокрым снегом: прогноз погоды на 13 февраля от ObozTV

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Мокрый снег накроет почти всю Украину, только на востоке преимущественно без осадков.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 13 февраля.

На западе снегопады ожидаются практически на всей территории. Максимальная температура днем +5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1.

В северных областях в основном облачно, в Сумах прогнозируют легкий снегопад. Дневной максимум +2, ночью от -1 до +1 градуса.

На востоке облачно, осадков не предвидится. Дневная температура до +2, ночью до -1 градуса.

Украину накроет мокрым снегом: прогноз погоды на 13 февраля от ObozTV

На юге облачно, в Николаеве и Одессе пройдет снег. Днем воздух прогреется до +6, ночью термометры покажут от 0 до +4 градусов.

В центральных регионах небо затянет облаками. В Черкассах ожидается снег. Температура воздуха днем до +3, ночью до -1 градуса.

Киеву синоптики обещают пасмурную погоду. Дневной максимум +2 градуса, ночью от нуля до +1.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гидрометцентр назвал дату, когда в Украине резко потеплеет.

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