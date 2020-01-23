Снег прекратится, но не везде: прогноз погоды в Украине на 24 января от ObozTV

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины осадки прекратятся, хотя местами еще возможен кратковременный снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 24 января.

На западе солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Днем на термометрах +3 градуса, ночью -3.

На севере облачно, в Сумах предполагается небольшой снегопад. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.

Восточным областям синоптики обещают облачную и сухую погоду. Днем стрелка термометра поднимется до +2, ночью опустится до -3 градусов.

На юге и в Крыму небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +4 градуса, ночью -3.

Центральная Украина – облачно с прояснениями, также без осадков. Температура воздуха днем +3, ночью -2 градуса.

В Киеве по прогнозу сухо, небо затянет облаками. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года синоптики ожидают такую же аномально теплую погоду, как и в первые два месяца зимы – появился новый долгосрочный прогноз.

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