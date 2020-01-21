Чем порадует погода в День соборности Украины: прогноз на 22 января от ObozTV
В среду в северных областях Украины ожидаются кратковременные снегопады, на остальной территории – в основном без осадков.
ObozTV представляет прогноз погоды на 22 января.
На западе практически во всех областях небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +5, ночью -2 градуса.
Северу обещают облачную погоду. Местами пройдет небольшой снегопад. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум 0.
На востоке по прогнозу пасмурно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +3, ночью опустится до -1 градуса.
На юге и в Крыму – безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Температура воздуха на протяжении дня +7 градусов, ночью 0.
В центральных регионах погода будет сухой и облачной. Температура воздуха днем +3, ночью -1 градус.
В Киеве будет облачно, осадков не ожидается. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум 0.
OBOZREVATEL напоминает, что 22 января в Украине отмечается День соборности. В 2020-м исполняется 101 год со дня исторического вече в Киеве, когда был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Подробнее об истории и традициях этого дня – читайте в этом материале.
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