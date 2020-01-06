Как изменится погода на Рождество: прогноз на 7 января от ObozTV

На Рождество в Украине будет легкий морозец, но снега не предвидится.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 7 января.

В западных областях солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +2 градуса, ночью -6.

На севере пасмурно, погода будет сухой. Дневной максимум 0, ночной минимум -6 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков. Днем стрелка термометра поднимется до +1 градуса, ночью опустится до -6.

На юге и в Крыму преимущественно солнечная и сухая погода. Температура воздуха на протяжении дня +3 градуса, ночью -4.

В центральной Украине облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Температура воздуха днем 0, ночью -8 градусов.

В Киеве 7 января будет сухо, небо затянет облаками. Дневной максимум -1 градус, ночной минимум -6.

ObozTV поздравляет с Рождеством Христовым и желает хороших праздников! Пусть в доме каждого украинца будет любовь, согласие и достаток!

Напомним, с 2017 года Украина официально празднует Рождество Христово дважды – сначала 25 декабря, а затем 7 января. В чем заключается разница – читайте в материале OBOZREVATEL.

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