На Сочельник ударит мороз: прогноз погоды в Украине на 6 января от ObozTV

На Сочельник по всей Украине похолодает, ожидаются морозы до -7 градусов. Местами пройдут кратковременные снегопады.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 6 января.

На западе переменная облачность, в некоторых областях выпадет снег. Температура воздуха днем 0, ночью -7 градусов.

В северных регионах облачно, в Сумах по прогнозу небольшой снегопад. Дневной максимум 0, ночной минимум -5 градусов.

На востоке облачно с прояснениями. В Днепре пройдет снег. Максимум дневной температуры +1 градус, ночью на термометрах -2.

На юге и в Крыму небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -2.

В центральных областях также пасмурно, в Черкассах выпадет снег. Днем воздух прогреется до нуля, ночью термометры покажут -5 градусов.

Киеву обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум -2 градуса, ночной минимум -4.

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