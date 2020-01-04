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4 января • обновлено в 17:09
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Местами снегопады: прогноз погоды в Украине на 5 января от ObozTV

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В воскресенье в западных областях Украины выпадет снег. На остальной территории осадков не предвидится.

ObozTV представляет прогноз погоды на 5 января.

На западе почти по всем областям пройдут кратковременные снегопады. Температура воздуха днем +2, ночью -2 градуса.

На севере день будет пасмурным, но сухим. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

В восточных регионах небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -1.

Местами снегопады: прогноз погоды в Украине на 5 января от ObozTV

Юг и Крым – облачно и сухо. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью 0.

В центральных областях облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Воздух на протяжении дня прогреется до +2, ночью термометры покажут -2 градуса.

Киеву обещают пасмурную и сухую погоду. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Gismeteo напугал украинцев прогнозом на конец января – синоптический сайт пообещал 22-23 числа морозы до -27 градусов. Впрочем, в Укргидрометцентре назвали эти данные "некорректными" и объяснили, что прогноз погоды делается максимум на 15 дней.

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