Мрачный понедельник: прогноз погоды в Украине на 2 декабря от ObozTV

Первая неделя зимы в Украине начнется с пасмурной погоды, температура будет колебаться в пределах +4... -4 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 2 декабря.

На западе облачно, осадков не ожидается. Днем на термометрах +4 градуса, ночью -3.

Север – небо затянет облаками, без осадков. Дневной максимум 0, ночной минимум -4 градуса.

На востоке в основном пасмурно и сухо. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -2.

Югу и Крыму обещают облачное небо и отсутствие осадков. Температура воздуха на протяжении дня +3 градуса, ночью -3.

В центральных областях облачно и сухо. Температура воздуха днем 0, ночью -3 градуса.

В Киеве в понедельник будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

OBOZREVATEL напоминает, что в Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.

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