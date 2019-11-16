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16 ноября • обновлено в 15:01
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Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на 17 ноября от ObozTV

2.3т
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В Украине будет солнечно, температура воздуха опустится на несколько градусов, а вот ночи будут довольно холодными.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября.

На западе небо затянет облаками, в отдельных областях прогнозируют прояснения. Температура днем ​​+16, ночью +2.

На севере ясно и сухо, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +7, ночной минимум 0.

На востоке чистое безоблачное небо, без капли осадков. Максимум дневной температуры +10, ночью на термометрах 0.

Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на 17 ноября от ObozTV

В южных областях и в Крыму также солнечно и сухо. Температура днем ​​+15, ночью +4.

В центральных областях хороший погожий день, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +8, ночью термометры покажут +1.

В Киеве ясно и сухо. Дневной максимум +6, ночной минимум +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

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