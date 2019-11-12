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12 ноября • обновлено в 16:13
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Местами до +23: прогноз погоды в Украине на 13 ноября от ObozTV

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По всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Температурные показатели останутся прежними.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 13 ноября.

На западе небо затянет облаками, в отдельных областях пройдут кратковременные дожди. Температура днем ​​+18, ночью +8.

На севере тоже облачно, погода обещает быть сухой. Дневной максимум +17, ночной минимум +4.

На востоке переменная облачность, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +16, ночью на термометрах +4.

Местами до +23: прогноз погоды в Украине на 13 ноября от ObozTV

В Крыму и южных областях солнце тоже будет чередоваться с тучами. Температура днем ​​+23, ночью +10.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +18, ночью термометры покажут +6.

В Киеве облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +17, ночной минимум +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам дали рекомендации, как сэкономить на отоплении с наступлением холодов.

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