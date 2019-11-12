Местами до +23: прогноз погоды в Украине на 13 ноября от ObozTV
По всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Температурные показатели останутся прежними.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 13 ноября.
На западе небо затянет облаками, в отдельных областях пройдут кратковременные дожди. Температура днем +18, ночью +8.
На севере тоже облачно, погода обещает быть сухой. Дневной максимум +17, ночной минимум +4.
На востоке переменная облачность, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +16, ночью на термометрах +4.
В Крыму и южных областях солнце тоже будет чередоваться с тучами. Температура днем +23, ночью +10.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +18, ночью термометры покажут +6.
В Киеве облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +17, ночной минимум +10.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам дали рекомендации, как сэкономить на отоплении с наступлением холодов.
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