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6 ноября • обновлено в 16:30
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Украину накроет внезапными дождями: прогноз погоды на 7 ноября от ObozTV

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В четверг почти по всем областям Украины прогнозируют облачную и дождливую погоду. На западе и севере немного похолодает.

ObozTV представляет прогноз погоды на 7 ноября.

На западе небо затянет облаками, которые принесут дожди. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +7.

Северу также обещают осадки. Дневной максимум +11, ночной минимум +7 градусов.

В восточных регионах облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Максимум дневной температуры +18, ночью на термометрах

+11 градусов.

Украину накроет внезапными дождями: прогноз погоды на 7 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму преимущественно пасмурная, но сухая погода. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +14.

В центральных областях ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +17, ночью термометры покажут +9 градусов.

В Киеве – облачно и кратковременный дождь. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +9.

OBOZREVATEL напоминает, что по прогнозам Гидрометцентра небывало теплая погода сохранится в Украине до 15 ноября. Как пояснил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Роман Мурмыло, очередное "бабье лето" связано с волной теплого воздуха, пришедшей из Средиземноморья.

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