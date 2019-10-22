Похолодание в Украине откладывается: прогноз погоды на 23 октября от ObozTV

Похолодание в Украине откладывается еще на несколько дней. В среду снова ожидается хорошая погода, с комфортной для этого времени года температурой – от +15 до +22 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 23 октября.

На западе в основном хорошая и солнечная погода, только в некоторых областях облачно. Осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +20 градусов, ночью +7.

Северу синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +7.

На востоке ясно, также без осадков. Днем воздух прогреется до +20, ночью столбик термометра опустится до +10 градусов.

На юге и в Крыму – хороший погожий день. Температура воздуха в течение дня +22 градуса, ночью +10.

В центральных областях безоблачное небо, никаких осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +18, ночью +8 градусов.

В Киеве переменная облачность, сухо. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +11.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на хорошую погоду на днях Украину накрыла волна угарного газа. В Гидрометцентре спрогнозировали, что "туман" продержится до пятницы, 25 октября. О причинах и последствиях ядовитого смога – подробнее в нашем материале.

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