Украинцам пообещали до +25 градусов: прогноз погоды на 17 октября от ObozTV

В Украине продолжается настоящая золотая осень. Воздух местами прогреется до +25 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 17 октября.

На западе облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем ​​+21 градус, ночью +10.

В северных регионах ясно и сухо. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +7.

На востоке безоблачное чистое небо, никаких осадков. Максимум дневной температуры +23 градуса, ночью на термометрах +11.

Юг и Крым – также солнечно и сухо. Температура воздуха днем ​​+25, ночью +12 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без капли осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью термометры покажут +10.

Киеву обещают приятный погожий день. Дневной максимум +21, ночной минимум +12 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что синоптики уже дали долгосрочный прогноз на ноябрь 2019 года. Первые снегопады могут начаться после 20-го ноября.

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