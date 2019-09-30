Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 1 октября от ObozTV

Первый день октября в Украине будет преимущественно теплым и ясным, в некоторых регионах пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 1 октября.

На западе в основном солнечно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +9.

В северных регионах – переменная облачность. Небольшой ливень обещают только в Сумах. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +13.

На востоке по прогнозу облачно, местами кратковременный дождь. Максимум дневной температуры +24 градуса, ночью на термометрах +13.

На юге и в Крыму – ясно и сухо. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +12.

В центральных областях переменная облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +20, ночью термометры покажут +13 градусов.

В Киеве вторник будет солнечным и сухим. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +14.

Как писал OBOZREVATEL, уже появился подробный прогноз погоды на весь октябрь. Синоптики ожидают, что похолодание начнется только после 10-го числа.

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