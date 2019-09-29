"Бабье лето" на пороге: прогноз погоды в Украине на 30 сентября от ObozTV

Последний день сентября порадует украинцев хорошей погодой. По прогнозам синоптиков, начинается потепление и "бабье лето".

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 30 сентября.

На западе будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Днем потеплеет до +25 градусов, ночью на термометрах +10.

Север – небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +9.

На востоке переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +23, ночью столбик термометра опустится до +9 градусов.

В южных областях и в Крыму солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха на протяжении дня +24 градуса, ночью +12.

В Центральной Украине преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +10.

Киеву также обещают пасмурную и сухую погоду. Дневной максимум +21, ночной минимум +13 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV спрогнозировал, что настоящее "бабье лето" в Украине продлится всю первую неделю октября. Он также рассказал, когда ожидать заморозков и новой волны похолодания.

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