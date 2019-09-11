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11 сентября • обновлено в 22:19
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Жара до +29 градусов: прогноз погоды в Украине на 12 сентября от ObozTV

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Четверг обещает быть теплым и сухим, а в некоторых областях Украины даже жарким.

ObozTV представляет прогноз погоды на 12 сентября.

На западе – переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +28 градусов, ночью на термометрах +11.

В северных регионах солнечно и сухо. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +12.

На востоке по всем областям облачно и сухо. Максимум дневной температуры +27 градусов, ночью на термометрах +13.

Югу и Крыму обещают переменную облачность. Днем термометры покажут +29 градусов, ночью отметка опустится до +16.

Жара до +29 градусов: прогноз погоды в Украине на 12 сентября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +12.

В Киеве четверг ожидается пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, наслаждаться летней погодой в сентябре остается совсем недолго. Синоптики рассказали, когда в Украине начнется первое похолодание.

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