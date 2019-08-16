Пик похолодания в Украине: прогноз погоды на 17 августа от ObozTV

До конца текущей недели самое сильное похолодание в Украине будет в западной части, где максимальная температура воздуха не превысит +23 градуса. Местами ожидается даже +14.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 17 августа.

На западе переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +9.

Северу также обещают пасмурный день. Но ливень по прогнозу только в Сумах. Дневной максимум до +28 градусов, ночью на термометрах +12.

На востоке преимущественно сухо, однако небо закроют облака. Воздух днем прогреется до +32 градусов, ночью столбик термометра опустится до +16.

На юге и в Крыму дождь. Температура днем +25 градусов, ночью +14.

В центральных областях переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +12.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой ливень. Дневной максимум +19, ночью +16 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, известный синоптик Наталья Диденко уже рассказала, когда похолодание в Украине прекратится и начнет возвращаться жара.

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