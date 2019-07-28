Грядет жара: прогноз погоды в Украине на 29 июля от ObozTV

В начале новой недели по всей территории Украины – кроме западных регионов – установится жаркая и сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 29 июля.

В западных областях небо затянет облаками, которые принесут возможные дожди. Дневные показатели +30, ночные +16 градусов.

На севере хороший солнечный день, без осадков. Дневной максимум +28, ночной минимум +17.

На востоке прогнозируют переменную облачность. Максимальный показатель днем +30, ночью термометры покажут +18.

На юге и в Крыму облака будут сменяться солнцем. Дневной максимум +32, ночной минимум +18 градусов.

Центральную Украину ожидает хороший солнечный день. Небольшой дождь прогнозируют только в Полтаве. Максимальный показатель днем +29, ночью на термометрах +17 градусов.

В столице без осадков, на небе переменная облачность. Днем температура воздуха +30 градусов. Ночью +20 и ясное звездное небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара в Украине продержится еще несколько дней – до конца месяца. А в дальнейшем синоптики прогнозируют очередное похолодание.

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