Грядет жара: прогноз погоды в Украине на 29 июля от ObozTV

Грядет жара: прогноз погоды в Украине на 29 июля от ObozTV763 Читать материал на украинском
В начале новой недели по всей территории Украины – кроме западных регионов – установится жаркая и сухая погода.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 29 июля.
В западных областях небо затянет облаками, которые принесут возможные дожди. Дневные показатели +30, ночные +16 градусов.
На севере хороший солнечный день, без осадков. Дневной максимум +28, ночной минимум +17.
На востоке прогнозируют переменную облачность. Максимальный показатель днем +30, ночью термометры покажут +18.
На юге и в Крыму облака будут сменяться солнцем. Дневной максимум +32, ночной минимум +18 градусов.
Центральную Украину ожидает хороший солнечный день. Небольшой дождь прогнозируют только в Полтаве. Максимальный показатель днем +29, ночью на термометрах +17 градусов.
В столице без осадков, на небе переменная облачность. Днем температура воздуха +30 градусов. Ночью +20 и ясное звездное небо.
Как сообщал OBOZREVATEL, жара в Украине продержится еще несколько дней – до конца месяца. А в дальнейшем синоптики прогнозируют очередное похолодание.
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