Второе пришествие: стало известно, на какой ТВ-канал возвращается Савик Шустер

В Украине, наверное, уже не существует телеканалов с более или менее постоянной аудиторией, на которых бы не работал Савик Шустер.

Годами менялись как названия, так и длительность его программ. Неизменной оставалась желание Савика Шустера - выходить в эфир украинского ТВ и предоставлять возможность украинским политикам, чиновникам и депутатам часами, а то и годами, говорить одни и те же слова, с надеждой, что украинский избиратель подобен аквариумной золотой рыбке, с очень короткой памятью.

Однако, сегодняшний разговор о другом; смогут ли Наталья Мосейчук (1+1, "Право на власть") и Вадим Карпьяк (ICTV, "Свобода слова") удержать свою аудиторию, которую они наработали за пять лет, в течение которых украинские ТВ-каналы работали с политиками без помощи Шустера.

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