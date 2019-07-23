Вступление Украины в Евросоюз: евродепутат от Германии назвала условие

Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс отметила, что парламентские выборы в Украине были прозрачными и честными. По ее словам, Центризберком работает очень профессионально.

Она прокомментировала обещание президента Украины Владимира Зеленского, которуое он дал президенту Европейского Совета Дональду Туску о том, что Украина получит членство в ЕС за один год и выразила надежду, что президентское большинство будет уважать права меньшинства. По ее словам, это должно гарантироваться потому, что демократическая система работает только тогда, когда большинство уважает меньшинство.

Она напомнила, что является сторонницей открытых дверей Евросоюза для Украины и для наших восточных партнеров. Но вступление Украины в Европейский союз, по ее убеждению, произойдет, но не так быстро.

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